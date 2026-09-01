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«Через неделю все они окажутся в мусорке»: волгоградские учителя – откровенно о переизбытке цветов на 1 Сентября

Мнение 01.09.2026 09:37
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01.09.2026 09:37


В День знаний и рабочие кабинеты, и квартиры волгоградских учителей превращаются в филиалы цветочных магазинов. Кто-то скажет – праздничная сказка. Однако многие педагоги, знающие об изнанке парадной картинки, все чаще поддерживают родителей в их стремлении минимизировать траты на букеты. Своим мнением без купюр и экивоков учителя поделились с корреспондентами ИА «Высота 102».

После праздничной линейки, где первоклашки, еще не в полной мере осознавшие важность настигших их перемен, устало теребят цветы, в школьных кабинетах достают десятки ваз. В астрах и хризантемах, розах и гвоздиках утопают сегодня и стол учителя, и задние парты. 

– Возможно, у девочек, которые только недавно пришли в школу, такое обилие цветов вызовет «вау-эффект». Но лично за свою профессиональную жизнь перевидала их столько, что сейчас прошу весьма категорично – не дарить! – рассказывает учитель начальных классов из Волжского. – Поверьте, когда в вазах стоит тридцать букетов, ты не думаешь о красоте, а только лишь постоянно меняешь воду, чтобы в помещении не было неприятного запаха. Помню, однажды кто-то зашел ко мне в класс и выдал фразу, которую я запомнила навсегда: «Сколько у тебя цветов! Как на кладбище!» ( Смеется – Прим.). 

По мнению учителя, из-за первосентябрьской цветочной эйфории редкий родитель вспоминает о банальных вопросах безопасности. 

– Дети после трех месяцев каникул еще не вернули наработанную за прошлый год «систему торможения» и в первый месяц учебы они в буквальном смысле отрываются на переменах. Когда вокруг стоят стеклянные вазы с цветами, в лучшем случае школьники могут облиться. А в худшем – пораниться стеклом, – рассуждает педагог. – Есть и еще один не самый очевидный нюанс. В большинстве своем мы ставим букеты на рабочий стол, где также лежат телефоны, стоят компьютеры и ноутбуки. Одно неосторожное движение рукой, и… «Спасибо за цветы. Буду искать деньги на новый смартфон». Своей дочери я всегда говорила так: «Давай посмотрим, сколько стоят цветы, и на эти деньги купим учителю что-то другое». Как бы это ни звучало, но пачка чая или банка кофе не уйдут в мусорку через неделю после праздника.


Несмотря на весьма однозначную позицию в цветочном вопросе, виновники сегодняшнего торжества уверены – в День знаний ребенку важно прийти в школу не с пустыми руками.

В последнее время я часто слышу об идее: «благотворительность вместо букетов». Согласиться с ней на все 100 пока не могу... Получается, что в День знаний праздника не будет не только у учителя, но и у самого ребенка. Первого сентября он придет в школу ровно так же, как будет ходить в нее все следующие триста дней в году. Лично я убеждена, что благотворительность не должна быть приурочена к какой-то конкретной дате, – рассуждает собеседница ИА «Высота 102». – К тому же, современному поколению порой не достает уважения к старшим, к своим педагогам. Так вот пускай они проявят его хотя бы сегодня. Для этого вовсе не нужны дорогие подарки: нужен знак внимания и несколько приятных слов. Знаете, как бывает смешно, когда ребенок, которому ничего не объяснили, а просто дали в руки букет, заходит в класс со словами: «На. Мама велела передать!».


Уверенные, что вопрос качества вовсе не решается количеством, волгоградские педагоги все чаще предлагают родителям современную идею – купить каждому ребенку по одному цветку и сложить их в общую композицию.

Конечно, цветы в праздничный день поднимают настроение. Но зачастую донести их до дома, сохранив приличный вид, – целая история, – поддерживает коллег учитель начальных классов из Волгограда. – А ведь каждый букет стоит приличных денег, на которые родители могут купить ребенку настольную игру и играть в нее целый месяц. Если взрослым и детям все-таки хочется сделать приятное учителю, то могу сказать точно –  пачка чая, коробка конфет или цветочек в горшочке вызовет у большинства из нас куда больше приятных эмоций.

Сколько волгоградцы тратят на букеты к 1 сентября, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказали в отдельном материале.

Фото из архива V102.ru и сгенерировано с помощью ИИ

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