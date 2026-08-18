



Дубровский районный суд Волгоградской области поставил точку в деле о распространении в интернете экстремистской организацией «Свидетели Иеговы»* псевдорелигиозной литературы. Речь идёт о продаже книги «Священное Писание — Перевод нового мира», которая ранее в 2025 году была запрещена из-за экстремистского содержания.

– Указанные страницы находятся в свободном доступе: вход на них свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием страниц и воспользоваться информацией может любой пользователь интернета, – уточнили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Проанализировав страницы продажи книги, суд подтвердил, что опубликованные материалы представляют опасность и могут спровоцировать нарушение общественного порядка и совершение преступлений. Решением Дубовского районного суда информация о реализации печатного издания признана запрещённой и подлежащей блокировке.

* религиозная организация «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» Верховным Судом признана экстремистской и запрещена в России.