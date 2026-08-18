В Алексеевском районе отремонтировали 7 км дороги по нацпроекту





В Алексеевском районе Волгоградской области завершён ремонт участка межмуниципальной дороги «Реченский – Трехложенский – Скулябинский» протяжённостью 7 км. Как сообщили в администрации региона, работы проведены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

По информации областного комитета транспорта и дорожного хозяйства, специалисты обновили дорожное полотно, отремонтировали примыкания к трассе, укрепили обочины, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку. Теперь дорога, связвающая три населенных пункта, обеспечивает комфортный и безопасный проезд для местных жителей.

Отметим, что c 2014 по 2025 год на территории Волгоградской области с использованием ресурсов нацпроектов, федеральных и региональных программ построены, реконструированы и отремонтированы порядка 5,1 тыс. км дорог.

В 2026 году запланирован ремонт 255 км автодорог. Дополнительные задачи по реализации дорожных проектов, в том числе в условиях летнего зноя, губернатор Андрей Бочаров поставил на оперативном совещании.

Фото: администрация Волгоградской области