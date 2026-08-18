



В Саратове волгоградские полицейские совместно с местными правоохранителями провели спецоперацию по задержанию 20-летнего новороссийца. Мужчина за процент от похищенного помог аферистам обокрасть волгоградскую пенсионерку.





Сообщники фигуранта обзванивали пожилых людей и убеждали их в необходимости декларирования имеющихся финансов. С этой целью накопления должны были переданы молодому курьеру.

- В настоящий момент установлена причастность задержанного к совершению преступления, совершенного несколько дней назад в Ворошиловском районе. 84-летний пенсионер передал ему 900 тысяч рублей. После получения сбережений фигурант уехал в Саратов, где перевел деньги на различные расчетные счета своих кураторов, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по факту совершённых правонарушений возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. В настоящее время устанавливается возможная причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершённым недавно в Волгограде.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области