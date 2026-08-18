В Таганрогском заливе зафиксировано двукратное превышение ПДК ртути





По итогам наблюдений за 2025 год специалисты выявили превышение допустимой концентрации ртути в водах Таганрогского залива. Как сообщает Привет-Ростов, данные опубликованы в «Экологическом вестнике Дона».

Среднее содержание ртути в воде составило 0,20 мкг/дм³ при предельно допустимой концентрации 0,10 мкг/дм³. Для сравнения, в 2022 году этот показатель был на уровне 0,03 мкг/дм³. Наиболее заметное превышение – в два раза выше нормы – зафиксировано в районе основного судоходного пути.

В то же время в донных отложениях отмечено снижение содержания ртути – с 0,03 до 0,01 мг/кг сухой массы. Концентрации других металлов, таких как железо, цинк и кадмий, остались на уровне предыдущих лет. Содержание марганца и свинца оказалось несколько выше среднемноголетних значений. Значимых концентраций меди и хрома по-прежнему не обнаружено.

Отдельно исследовали рыбу из залива – тюльку и бычков. Образцы проверили на содержание тяжёлых металлов, мышьяка и радионуклидов. Превышений допустимых значений не выявлено. Качество водных биоресурсов специалисты оценили как удовлетворительное для потребителей.