Под Волгоградом отец застрелил сына из-за раздела имущества





В Палласовском районе Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в убийстве сына и покушении на жизнь второго чада. Причиной конфликта стал раздел имущества.

По данным следствия, на протяжении нескольких недель между подозреваемым и его родственниками возникали конфликты на почве раздела имущества. 14 августа двое сыновей приехали к месту работы отца. В ходе ссоры подозреваемый произвёл не менее двух выстрелов в одного из них. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

После этого мужчина выстрелил в другого сына, причинив ему огнестрельные ранения спины и затылка. Несмотря на травмы, пострадавший смог добраться до ближайшего дома, где местные жители вызвали скорую помощь и полицию.

Подозреваемый задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.