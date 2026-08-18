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Общество

Другие приоритеты: власти Волгограда передумали продлевать скоростной трамвай

Общество 18.08.2026 08:00
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18.08.2026 08:00


В Волгограде без лишнего шума пересмотрели планы по строительству новой линии скоростного трамвая на территории Тракторозаводского района. Согласно обновлённой редакции комплексной программы развития региональной столицы до 2034 года, от продления ветки в границах разворотного кольца на пл. Дзержинского до ул. Михайлова решено отказаться. Из стратегического документа исчезла соответствующая формулировка.

Информацию об отмене грандиозной стройки подтвердили в администрации Волгограда. По данным чиновников, в последний момент у муниципалитета сменились приоритеты из-за переноса места размещения студенческого кампуса на Тулака.

- Дополнительным соглашением к инвестиционной программе по развитию трамвайной инфраструктуры, заключённой между городом-героем Волгоградом, Волгоградской областью и АО «ЭлектроТранспорт Плюс», предусмотрено исключение продления линии скоростного трамвая в северном направлении до ул. Михайлова. Данное решение принято в связи с переносом места строительства межвузовского кампуса из Тракторозаводского района в Советский район, что влечёт снижение прогнозируемого пассажиропотока, в то время как в южном направлении наблюдается устойчивый рост пассажиропотока в связи с развитием жилой застройки, - подчеркнули в пресс-службе муниципалитета.

При этом высвободившиеся средства будут перенаправлены на строительство новой трамвайной линии в Советском районе от разворотного кольца на «Обувной фабрике» до ТРЦ «Акварель».

Примечательно, что изначально власти одновременно рассматривали возможность и продления линии наземного трамвая в южной части и строительство продолжения СТ на север областной столицы. Теперь в планах чиновников пока что фигурирует лишь один проект.

Ровно четыре года власти Волгограда выделили на проектирование продления линии СТ от разворотного кольца на пл. Дзержинского до ул. Михайлова несколько десятков млн рублей. Контракт выиграли местные проектировщики из Волгоградского государственного технического университета, согласившиеся подготовить документацию за 45 млн рублей. На всё про всё специалистам отвели несколько месяцев – сдача проекта была запланирована на конце марта 2023 года. Однако на август 2026 года стоимость работ выросла до 63,9 млн рублей, а контракт так и не был выполнен.

Согласно размещённым на Госзакупках документам, проектировщики столкнулись с множеством проблем, в числе последних смещение проектируемого маршрута скоростного трамвая, а также реконструкция находящегося здесь железнодорожного тупика, из-за чего на июнь 2026 года констатировалась невозможность завершения сметного расчёта. При этом на текущий момент контракт не разорван, несмотря на смену приоритетов мэрии разработка продолжается.

Отменённый проект СТ является усечённой версией предложения экспертного совета при Минтрансе РФ. По мнению специалистов, новая линия не должна была ограничиваться территорией перспективной жилой застройки на месте тракторного завода. Линию рекомендовалось дотянуть до окраины микрорайона Спартановка с размещением разворотного кольца на ул. Гороховцев. Таким образом новая ветка была бы гарантировано загружена пассажирами, а отдалённая территория существенно бы улучшила свою транспортную доступность.

Ранее редакция сообщала о разработке проекта продления трамвайной ветки к ТРЦ «Акварель». Маршрут трамвайной линии будет иметь кольцевую организацию. Линию по направлению движения в сторону Кировского района продлят вдоль ул. Электролесовской вплоть до перекрёстка с ул. Автомобилистов, где трамвайный путь повернёт в направление Университетского проспекта, пройдя по территории между жилым массивом и проезжей частью. Достигнув Университетского проспекта, трамвай пересечёт ул. Автомобилистов и пойдёт вдоль территории дендрария ВНИАЛМИ и проезжей части в направлении ТРЦ «Акварель» вплоть до пересечения с ул. Степыкиной. Здесь линия будет проложена по периметру парковки торгового центра и свернёт к ул. Максима Загорулько, вдоль которой она впоследствии проследует вплоть до реконструируемого разворотного кольца на «Обувной фабрике».

На разработку документации мэрией выделено 69,5 млн рублей. Пакет документов должен быть передан заказчику к 1 октября 2027 года. Примечательно, что эта версия проекта также является усечённой. Изначально при формировании нового Генплана города предполагалось продлить трамвайную линию вплоть до территории перспективной жилой застройки на границе Советского и Кировского района Волгограда вблизи посёлка Горная поляна, однако в финальной версии документа соответствующие положения обрели более скромную форму.

Отметим, корректировка планов по строительству трамвайных линий уже на финальной стадии реализации, несмотря на ранее затраченные средства, происходит в Волгограде не впервые. Ранее в 2020 году волгоградские чиновники отменили проект строительства третьей очереди СТ в Советском районе Волгограда, на разработку которого в 2013 году выделялось 400 млн рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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