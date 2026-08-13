



Весьма ощутимое похолодание надвигается на Волгоградскую область. Уже в пятницу температура воздуха опустится всего до +25 градусов.

После серии дождей, остудивших регион накануне вечером, погода, судя по всему, решила показать волгоградцам первый «пробник» осени.

– Завтра, 14 августа, температура воздуха днем вырастет лишь до +23 – +25 градусов, – сообщили в волгоградском ЦГМС. – Дождей в Волгоградской области пока не ожидается, а вот скорость ветра увеличится до 15-20 м/с.

На той же ноте Волгоград проводит рабочую неделю. Ожидается, что в субботу столбики термометров также не поднимутся выше +25.

Фото Андрея Поручаева