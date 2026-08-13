Владимир Путин оценил работу волгоградского архитектора





Звание «Заслуженного архитектора России» присвоили волгоградцу Владимиру Русанову. Поглощенный своим делом уже почти 40 лет, за это время он успел поработать над многими известными в регионе объектами.

Используя на своей профессиональной странице слоган «Архитектура вне времени», волгоградец рассказывает о многих масштабных проектах – от кинотеатра «Спутник» и ТРЦ «Планета – Лето» в Волжском и современных жилых комплексов в Волгограде до реконструкции Ворошиловского торгового центра и проекта остекления знаменитой «шайбы» в волгоградском Речпорту.

Награжденный Владимиром Путиным архитектор также преподает в Институте архитектуры и строительства ВолгГТУ. В Волгоградской области Владимира Русанова дважды награждали Государственной премией.

Фото "Архитектурное бюро Владимира Русанова"/Vk.com