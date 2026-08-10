В Волгоградской области 25-27 августа пройдут выездные приемы налогоплательщиков в мобильных офисах ФНС, которые будут работать в эти дни в Иловле, Средней Ахтубе и Кировском районе Волгограда.

Как сообщили в УФНС России по региону, получить необходимые консультации по вопросам налогообложения без личного посещения инспекции смогут жители отдаленных населенных пунктов Волгоградской области.

В ближайшее время мобильные офисы будут работать:

25 августа с 10-00 до 12-00 на базе отдела по работе с заявителями ГКУ ВО «МФЦ» Иловлинского района Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Кирова, 48А;

с 10-00 до 12-00 на базе отдела по работе с заявителями ГКУ ВО «МФЦ» Иловлинского района Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Кирова, 48А; 26 августа с 10-00 до 12-00 на базе отдела по работе с заявителями ГКУ ВО «МФЦ» Кировского района Волгограда по адресу: ул. 64 Армии, 71д;

с 10-00 до 12-00 на базе отдела по работе с заявителями ГКУ ВО «МФЦ» Кировского района Волгограда по адресу: ул. 64 Армии, 71д; 27 августа с 09-00 до 11-00 на базе отдела по работе с заявителями ГКУ ВО «МФЦ» Среднеахтубинского района Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Октябрьская, 89.

– Участие в данных мероприятиях позволит гражданам получить ответы на вопросы по налогу на доходы физических лиц, по уплате имущественных налогов физических лиц и НДФЛ, о порядке получения налоговых льгот и вычетов, о налоге на профессиональный доход, о введении с 2026 года единого документа учета, – сообщили в УФНС России по региону.

Также специалисты инспекции проверят наличие задолженности по налогам и, при необходимости, предоставят квитанции для её уплаты. Посетителей проинформируют о возможностях электронных сервисов ФНС России, всем желающим предоставят доступ к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».