



Медики ожогового центра больницы скорой медицинской помощи №25 спасли руку мужчине, пострадавшему в ДТП. Как рассказали в облздраве, в апреле 2026 года в Ставропольском крае произошло серьезное ДТП на федеральной трассе, в котором пострадал 39-летний водитель из Волжского. Мужчина получил тяжелую сочетанную травму головы, грудной клетки и левой руки с повреждением сосудов.

Когда состояние пациента было стабилизировано, его направили из Ставропольского края в Волгоград — в ожоговое отделение больницы скорой медицинской помощи №25.



Специалисты этого отделения известны навыками работы с обширными раневыми поверхностями и восстановления утраченных тканей. Здесь, под руководством лечащего врача Игоря Анатольевича Гуринова и операционной сестры Натальи Ивановны Куликовой, была проведена реконструктивная операция.



Врачи вернули подвижность локтевого сустава и заменили дефект кожного покрова. После успешного приживления трансплантатов пациент был выписан для продолжения лечения в Волгоградскую областную клиническую больницу №1. В настоящее время его жизни ничто не угрожает.



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