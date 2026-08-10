



Минкультуры подготовило новые правила обновления военных мемориалов. С 1 марта владельцы памятников смогут осуществлять реставрацию без разрешительной документации. Для перечня важных и наиболее распространённых работ, не влияющих на облик монумента, начнёт действовать уведомительный характер согласований.

По информации «Парламентской газеты», доступнее станут такие работы, как устранение крена объекта, обновление надписей, восстановление и окраска оград, ремонт повреждённых бетонных элементов, замена облицовочных материалов, заделка трещин и дефектов, восстановление лакокрасочного покрытия, гидроизоляция.

Организатор работ должен будет за пять дней до начала уведомить органы охраны, а после завершения предоставить фотоотчёт.

Отметим, новый порядок вступает в силу с 1 марта 2027 года. Ранее перед даже самой незначительной реставрацией специалистам приходилось собирать пакет разрешений, подготавливать проект, получать задание, проходить госэкспертизу, проходить приёмку.

Фото из архива ИА «Высота 102»