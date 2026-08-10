



10 августа в аэропорту Волгограда на фоне налёта беспилотников ВСУ на регионы России стремительно увеличивается количество задерживающихся самолётов. На текущий момент сбой в расписании затронул уже 17 авиарейсов.

С задержкой около двух часов в 11:15 в региональный центр прибудет московский рейс № DP 6965 компании «Победа». С трёхчасовой задержкой в 13:25 приземлится рейс № S7 7067 из Новосибирска компании S7 Airlines. Совместный московский рейс № FV 6415/SU 6415 компаний «Россия» и «Аэрофлот» прилетит с задержкой в два часа в 12:50. Ещё один столичный рейс № DP 6969 «Победы» опоздает без малого на четыре часа. Он прибудет лишь в 18:10. Отложено на два часа, до 19:45, и приземление рейса № SU 2936 из Санкт-Петербурга «Аэрофлота». Ещё один рейс № DP 517 компании «Победа» из северной столицы задержится на час. Расчётное время прибытия — 20:10. На два часа может задержатся вечерний московский рейс компании «Победа». Его приземление запланировано на 23:10.

Соответственно, вылеты по этим же маршрутам задерживаются и в обратном направлении. С 3:05 на 10:00 отложен саратовский рейс № DP 329 «Победы». В 11:45, с двухчасовой задержкой, покинет региональный центр московский рейс № DP 6966 этой же компании. С 10:30 на 12:30 отложен вылет рейса SU 1181 «Аэрофлота» по этому же направлению. С 11:30 на 14:45 смещён вылет рейса № S7 7068 компании S7 Airlines сообщением с Новосибирском. Ещё один столичный рейс № FV 6416 компании «Россия» вылетит из Волгограда в 13:45 с двухчасовой задержкой. Московский рейс компании «Победа» вылетит с задержкой без малого в четыре часа в 18:40. С задержкой в два и один час, в 20:45 и 20:35 соответственно, вылетят в Санкт-Петербург рейсы № SU 2937 и № DP 518 компаний «Аэрофлот» и «Победа». Также с двухчасовой задержкой в 23:40 покинет областной центр московский рейс № DP 6968 «Победы».

Фото из архива ИА «Высота 102»