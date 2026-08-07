Андрей Бочаров выехал на запад Волгоградской области

Сегодня, 7 августа, губернатор Волгоградской области совершает рабочую поезду в Серафимовичский район, который находится в западной части региона. Рабочий день у главы региона обещает быть очень насыщенным.

Как сообщили в обладмине, в программе поездки – посещение средней школы № 1, где проведен капитальный ремонт. После этого губернатор осмотрит в Серафимовиче городской парк, благоустроенный по нацпроекту «Жилье и городская среда», и станцию водоподготовки, после реконструкции которой по программе «Чистая вода» качественной питьевой водой обеспечены более восьми тысяч жителей.

Кроме того, Андрей Бочаров побывает и в Доме культуры «Дон», где ознакомится с результатами модернизации, проведенной по нацпроекту «Культура», а также встретится с жителями района.

Фото администрации Волгоградской области