Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в Волгоградской области из-за жары. Это означает, что в регионе имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба экономике и жителям.

В настоящее время в регионе отмечается три природных явления, которые считаются опасными. Так, до 19:00 мск 7 августа в Волгоградской области сохранятся очень высокие температуры. Ранее МЧС предупреждало о жаре до + 42 градусов.

Кроме того, до 16:00 мск 8 августа по данным метеостанций Палласовка и Волгоград СХИ наблюдается атмосферная засуха. А до 15:00 мск 9 августа на всей территории Волгоградской области и в Волгограде охраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность.

Фото из архива V102.RU