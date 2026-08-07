



В первых числах августа 80 184 жителей Волгоградской области получат «желтые» долговые квитанции. Как сообщили ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградэнергосбыт», цветная платежка – это первое предупреждение от ресурсоснабжающей организации, которое игнорировать нельзя, чтобы не лишиться света за долги.

По итогам первого полугодия общая сумма просроченной дебиторской задолженности жителей Волгоградской области за электроэнергию составила 635 миллионов 322 тысяч рублей. Такой долг накопили физические лица, которые не оплатили счета за свет.

В ресурсоснабжающей организации поясняют, что эти средства необходимы компании для выполнения обязательств гарантирующего поставщика электрической энергии, которая закупается на оптовом рынке для всех потребителей. Поэтому «Волгоградэнергосбыт» проводит активную работу по возвращению денежных средств в энергосистему региона и использует для этого все законные меры, включая разъяснительную работу, досудебное урегулирование и судебное взыскание, проведение совместных с судебными приставами рейдов по адресам злостных неплательщиков.

«Желтые» квитанции неплательщики получат в бумажном – по почте, или электронном варианте в личном кабинете. В случае неоплаты долга энергетики имеют право отключить должника от ресурса. Так, в первом полугодии текущего года такая крайняя мера вводилась для 6190 потребителей Волгоградской области, в июле – для 1219 абонентов.

– Анализ данных показывает, что потребители стали более дисциплинированно реагировать на предупреждения – большинство погашает долг после получения уведомления, не доводя дело до крайних мер, – сообщили в пресс-службе ПАО «Волгоградэнергосбыт».

Игнорирование таких предупреждений для потребителя может обернуться дополнительными расходами, в случае разрешения этой ситуации в судебном порядке. Тогда должнику придется не только оплатить затраты по восстановлению подачи электроэнергии, но и пени за каждый день просрочки, госпошлину и исполнительский сбор. В самом худшем случае, судебные приставы могут наложить ограничения на выезд за рубеж, арестовать имущество и списать деньги со счетов.

Чтобы не доводить ситуацию до крайней точки, энергетики рекомендуют своевременно оплачивать счета – до 15 числа ежемесячно. Если образовался долг, то погасить его нужно незамедлительно. В трудных жизненных ситуациях следует обратиться в ресурсоснабжающую организацию для заключения соглашения по реструктуризации задолженности.

Фото из архива V102.RU



