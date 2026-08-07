7 августа количество задержанных и отмененных рейсов в аэропорту Волгограда сократилось. Воздушная гавань постепенно возвращается к штатной работе, которая накануне была нарушена из-за закрытия воздушного пространства над другими регионами.

В настоящее время отменен рейс авиакомпании «Победа», который должен был прилететь из Шереметьево в 09:05 мск и вылететь обратно в 09:35 мск. Задерживаются пять рейсов – один в Сочи и четыре московских.

Накануне, напомним, задержка авиарейсов была массовой. В аэропорту пассажирам рекомендовали заранее уточнять информацию по интересующему рейсу перед выездом в аэропорт.