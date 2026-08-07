Волгоградстат насчитал в регионе почти 99 тысяч строителей





В преддверии профессионального праздника – Дня строителей, который будет отмечаться 9 августа, в Волгоградстате поделились статистикой, характеризующей развитие этой сферы в регионе.

За 1 полугодие 2026 года организациями Волгоградской области выполнены строительные работы на 45 млрд рублей. 14 млрд рублей приходится на долю крупных и средних организаций.

Лидерами по объемам строительства стали Волгоград, Волжский и Котельниковский район, на долю которых приходится 62,0%, 15,2% и 10,1% всех выполненных работ соответственно.

Объем работ по договорам строительного подряда составил 12 млрд рублей, 39,4% из которых пришлось на строительство зданий, 20,2% – на строительство инженерных сооружений и 40,3% – на строительные специализированные работы.

Из общего количества работников, занятых в экономике региона, в сфере строительства трудятся 98,9 тыс. человек, или 7,8%.