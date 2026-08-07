Волгоградский хирург за отпуск принял в ЛНР 500 пациентов

Служению людям посвятил свой летний отпуск сердечно-сосудистый хирург из Волжского Сергей Соболев, который провел его не на пляже, а за операционным столом. Как сообщили в облздраве, врач за месяц в Луганской республиканской клинической больнице принял 500 пациентов и провел 12 экстренных операций.

По словам Сергея Соболева, такое решение он принял по зову сердца и был рад помочь коллегам в Луганске и стать частью их команды.

В ЛНР хирург восстанавливал поврежденные магистральные сосуды различной этиологии – как полученные в результате травм, так и вызванные острыми патологиями.

Фото: облздрава