



В связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства на авиатрассах, связывающих Волгоград с другими городами России, в расписании работы аэропорта возможны корректировки. Как сообщили в пресс-службе волгоградской воздушной гавани, пассажирам рекомендовано заранее уточнять статус вылета перед выездом в аэропорт.

Актуальная информация о переносах или отменах рейсов направляется авиакомпаниями по контактам, указанным при бронировании. Дополнительно следить за изменениями можно на онлайн-табло аэропорта, по громкой связи в терминале, а также по телефону колл-центра: +7 (8442) 32-60-48. Рекомендуется также проверять информацию на официальных сайтах и горячих линиях авиаперевозчиков.

В аэропорту Волгограда круглосуточно доступны комната матери и ребёнка (для пассажиров с детьми до 7 лет), медицинский пункт, бесплатный Wi-Fi и питьевые фонтанчики. Все службы работают в усиленном режиме для оперативного обслуживания пассажиров и воздушных судов.