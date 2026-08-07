7 жителей Волгоградской области подхватили опасные болезни от клещей





По данным на начало августа 2026 года в медицинские организации региона обратились 1308 человек, которые обнаружили на себе клещей после прогулок на природе и работы на дачном участке. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, среди них – 458 детей.

При этом количество жителей региона, заразившихся от инфицированных клещей, не изменилось. Напомним, четверо заболели иксодовым клещевым боррелиозом, а трое – Крымской геморрагической лихорадкой.

Напомним, при выезде на природу необходимо соблюдать меры безопасности – носить одежду, закрывающую все части тела, а также головной убор. При этом после возвращения с прогулки необходимо внимательно осмотреть себя, своих близких, а также домашних питомцев на предмет наличия присосавшихся насекомых.