



«Подходя к зарослям камыша, я заметил: камыш неестественно колышется, будто там кто-то есть. Окликнул бабушку по имени – и услышал в ответ голос!» Так один из волгоградских волонтеров описывает самый долгожданный момент в поисках пожилой женщины. Подробности спасательной операции, которая, к счастью, завершилась на позитивной ноте, – в материале ИА «Высота 102».

Об исчезновении пожилой женщины из поселка Ерзовки волонтерам волгоградского отделения «ЛизаАлерт» сообщили утром 4 августа. Уже через несколько часов добровольцы собирали группу для выезда, отменяя и перекраивая планы на вечер.

– К 16:00, когда мы с экипажем выехали в Еврзовку, на месте уже работали другие поисковики – они опрашивали свидетелей, прочесывали местность и расклеивали ориентировки. Спустя час мы оказались на месте, получили карту и все вводные, – рассказывает волгоградец Роман с позывным «Риэлтор».

Разделившись на группы, поисковики начали осматривать самые опасные участки на пути пенсионерки – одни прочесывали пустырь, другие исследовали овраг. И вот – первая зацепка. У кромки поля волгоградцы заметили пластиковый контейнер и тапочек женщины.





– Информационный координатор с позывным «Диадора» предложила работать нам на отклик, но из-за близости шумной дороги шанс услышать ответ был минимальным, – продолжает Роман. – Еще через 10 минут я подошел к зарослям камыша, заметил, что он неестественно колышется. Окликнул бабушку по имена – и услышал в ответ ее голос! В камышах оказалась канава глубиной около полутора метров, на её дне, между стеблей, лежала наша потерявшаяся. Она была в сознании, но её состояние неясно – под ней могли быть острые обломанные стебли. Спустившись в канаву, я осмотрел бабушку, предложил воды, но она отказалась. Трогать её до приезда врачей не решились – возможны травмы. Я примял камыш вокруг, чтобы медикам было удобнее подойти.

В следующие минуты будто из ниоткуда появившиеся местные жители помогли загрузить пожилую женщину на носилки и вынести из зарослей. На этом в истории, начавшейся крайне тревожно, волонтеры поставили точку – бабушку, к которой тут же приехали взволнованные родственники, забрали в больницу.

В июле волгоградский отряд «ЛизаАлерт» получил 70 заявок на поиски пропавших людей. К радости поисковиков, большую часть из них удалось вернуть домой. Двое исчезнувших погибли, еще 11 остаются в списках пропавших.

Фото: «ЛизаАлерт»