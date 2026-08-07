В Михайловке произвели говяжьи субпродукты из неизвестного сырья

В Михайловке Волгоградской области выявлено нарушение в производственной цепочке изготовления продуктов животного происхождения на площадке физического лица. По данным Россельхознадзора, ветеринарным врачом ГБУ ВО «Михайловская горСББЖ» оформлен производственный сертификат на говяжьи субпродукты и охлажденую говядину в полутушах и четвертинах без указания информации о животном, от которого получена продукция. Такое нарушение несет угрозу безопасности мясной продукции.