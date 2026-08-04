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Расследования

Закрытый процесс над админом «Острова Свободы» стартует в Волгоградском облсуде

Расследования 04.08.2026 07:43
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04.08.2026 07:43


Сегодня, 4 августа, в Волгоградском облсуде начинается рассмотрение уголовного дела по обвинению администратора телеграм-канала «Острова Свободы» Михаила Серенко по нескольким статьям уголовного кодекса. Заседание пройдет в закрытом режиме. 

Напомним, Серенко обвиняют в реабилитации нацизма, вымогательстве, распространении порнографии и клеветы и сексуальных домогательствах. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет. 

Ранее сообщалось, что следствие вменяет Серенко публикацию постов, порочащих честь и деловую репутацию волгоградских общественных деятелей и бизнесменов. Всего в его деле фигурируют 19 таких эпизодов, которые Серенко признал. Подельником Серенко мог быть другой блолгер Алексей Ульянов, которого в настоящее время уже судят в Центральном райсуде. Серенко  дал показания на своего бывшего подельника. 

Серенко придется ответить и за клевету в отношении женщин, которых он принуждал к действиям сексуального характера. Тех, кто ему отказывал, он оскорблял в своем телеграм-канале. 

Напомним, арест скандальному блогеру продлили до октября. 

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