В России изменится порядок выдачи лекарств детям с тяжелыми и орфанными заболеваниями. Минздрав намерен усилить контроль за выдачей таких препаратов. В первую очередь изменения коснутся сокращения сроков доставки лекарств и сделают работу всех участников процесса более четкой, сообщает «Российская газета».

Если раньше организации должны были уведомлять Фонд «Круг добра», который обеспечивает детей такими дорогостоящими лекарствами, о поступлении препаратов, но процесс не был регламентирован. Теперь такие уведомления они должны отправлять в течение 3 рабочих дней после подписания акта приема-передачи.

Отдельно прописан порядок работы с лекарствами, которые не зарегистрированы в России. Все изменения должны минимизировать бюрократические задержки на всех этапах доставки и передачи семьям таких препаратов.

Фото из архива V102.RU