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Общество

«Голыми на улицу лучше не выходить»: врач дала действенные советы для спасения от испепеляющего солнца

Общество 07.08.2026 08:05
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07.08.2026 08:05


В дни, когда от жары плавится асфальт и буквально «закипает» мозг, желание занять место под кондиционером пересиливает чувство ответственности, пунктуальность и все прочие, безусловно, важные качества. Можно ли уберечь свой организм от неприятных последствий «солнечного поцелуя»? Правда ли, что из-за летнего зноя риск инфарктов и инсультов растет как у пожилых, так и у весьма молодых людей? И почему не только алкоголь, но и энергетики врачи называют худшими друзьями утомленных солнцем горожан? На эти и другие вопросы корреспондентов ИА «Высота 102» ответила врач-терапевт Елена Ясько.

Не откроем Америки, сказав, что хуже всего догнавшую регион 40-градусную жару переносят пожилые люди, дети, а также волгоградцы с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и избыточным весом.

На фоне жаркой погоды у пациентов, особенно у тех, кто страдает проблемами с сердцем и сосудами, возрастает риск инфарктов и инсультов, – подтверждает заведующая отделением медицинской профилактики больницы имени Фишера. – Более того, из-за 40-градусного пекла люди с артериальной гипертензией могут даже не ощущать повышения давления. Поэтому прием назначенных врачом лекарств в такие дни жизненно необходим.


Для того, чтобы августовское солнце показалось горожанам максимально ласковым, выходить на улицу врачи советуют до 11:00. После дневного перерыва продолжать прогулки можно только в 17:00.

Конечно, не стоит выходить на улицу совершенно голыми – лучше все-таки прикрывать тело одеждой для сокращения солнечного воздействия. В дни, когда сама погода проверяет нас на прочность, необходимо сокращать физическую нагрузку – сама жара является фактором, который может усиливать давление и сердцебиение, – подчеркивает Елена Ясько. – Надевайте легкую одежду из натуральных волокон. И, конечно же, светлую. Честно говоря, не понимаю, как подростки выходят на улицу во всем черном да еще и в больших тяжелых кроссовках. Шляпки, кепки или косынки станут не просто дополнением образа, а действительно важным аксессуаром. Солнцезащитные очки в свою очередь существенно снизят риск развития меланомы сетчатки.


В условиях огромной «бани» горожанам советуют облегчать свой рацион, меняя тяжелые бургеры на свежие овощные салаты.

– Вместо газировок в жаркие дни стоит выбирать обычную воду, чай или кисломолочные продукты. Категорически нельзя употреблять алкоголь, который, как и энергетические напитки, приводит к обезвоживанию организма, – говорит врач-терапевт. – Для того, чтобы улучшить свое состояние в жару, необходимо почаще принимать душ или обтираться влажным полотенцем. А вот бросаться в «омут с головой», забегая в речку или прыгая в бассейн, конечно, не стоит. Такие эксперименты могут привести не только к потере сознания, но и к остановке сердца.


Экстремальная жара накрыла Волгоградскую область сегодня, 6 августа. По прогнозам синоптиков, 40-градусное пекло задержится в регионе до конца рабочей недели.

Фото из архива V102.ru

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