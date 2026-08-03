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Расследования

Опубликовано видео задержания волгоградца, дискредитировавшего ВС РФ

Расследования 03.08.2026 17:30
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03.08.2026 17:30


В Волгограде сотрудники полиции, Следственного комитета и регионального УФСБ задержали мужчину, подозреваемого в систематическом распространении ложных сведений о действиях Вооружённых Сил России. Волгоградец был задержан в собственной квартире.



По данным следствия, с января 2023 года по апрель 2025 года злоумышленник в своём аккаунте в соцсети и в личном канале на одной из блог-платформ под видом достоверных сообщений публиковал заведомо ложную информацию, порочащую российскую армию.

В настоящее время следователи продолжают сбор доказательств и устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности фигуранта. В суд уже направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: УФСБ России по Волгоградской области

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