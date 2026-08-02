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Общество

«Давно такого не было»: под Волгоградом не зацвело озеро с лотосами

Общество 02.08.2026 16:20
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02.08.2026 16:20


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области, где ежегодно в это время местные жители и туристы наблюдали буйное цветение лотосов, в этом году ждет разочарование. Нежные розовые цветки еще даже не раскрылись, а бутонов, которые сформировались, очень мало, передает ИА «Высота 102».

– Всегда примерно в это время приезжаем к озеру в районе Красного Буксира, чтобы полюбоваться цветением лотосов. В этом году приехали, увидели и расстроились. Давно такого не было. Цветков нет, а бутонов очень мало. Неужели погибает такая красота? – задаются вопросом жители Волгограда.


Ранее, напомним, в парке «Волго-Ахтубинская пойма» информагентству поясняли, что цветение лотосов в Волгоградской области в этом году начнется позже обычного – не раньше начала августа.

– Количество цветков лотоса может варьироваться в разные годы как из-за степени обводненности поймы, так и в силу погодно-климатических условий. При этом самой популяции растений в природном парке ничего не угрожает – они сформировали устойчивую корневую систему и находятся в стабильном состоянии, – уверяют сотрудники природного парка.

Волгоградский лотос традиционно начинает цвести в 20-х числах июля. Этот период продолжается до середины сентября. В этом году растение, судя по всему, взяло передышку, поставив цветение на паузу.

Фото читателей ИА «Высота 102» 

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