В Волгоградской области к административной ответственности в виде штрафа привлечен местный житель, который в процессе общения с голосовым помощником получил ответ, который побудил его вызвать полицию.

Установлено, что 16 июня 2026 года нарушитель, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, решил пообщаться с голосовым помощником. На один из вопросов он получил шуточный ответ, что ее держат в заложниках.

– Понимая глупость полученной информации и не имея достоверных данных, позвонил по телефону «102» и совершил заведомо ложный вызов специализированных служб (полиции), – рассказали в Палласовском районном суде, где рассматривалось это дело.

В отношении нарушителя был составлен протокол по ст. 19.13 КоАП РФ (Заведомо ложный вызов специализированных служб). Размер штрафа составил 1000 рублей.

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