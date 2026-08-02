«Ротор‑2» – «Металлург» – 0:3

Волгоград, 1 августа. На стадионе «Зенит» в рамках 17‑го тура Второй лиги Б (группа 3) «Ротор‑2» уступил липецкому «Металлургу» со счётом 0:3. Противостояние вышло односторонним: грамотная, думающая команда действовала против коллектива уровня городского чемпионата, и итоговый счёт закономерен.

Исход встречи был решён ещё в первом тайме. На 15‑й минуте распечатал ворота Дмитрий Савин, на 23‑й Дмитрий Пахомов удвоил преимущество гостей, а на 44‑й Матвей Ивашов довёл счёт до разгромного – 0:3. Во второй половине встречи «Металлург» спокойно контролировал ход игры и катал мяч в своё удовольствие. Итог 3:0 в пользу «Металлурга».

После этого поражения «Ротор‑2» сохранил за собой 14-е место и по-прежнему остаётся в нижней части турнирной таблицы, а «Металлург» укрепляет свои позиции в верхней половине – команда поднялась на третье место.

«Ротор-2» (Волгоград) – «Металлург» (Липецк) – 0:3 (0:3).

1 августа. Волгоград. Стадион «Зенит». Количество зрителей: 133.

Судьи: Давуд Магомедов (Махачкала), Ахия Соттаев (Нальчик), Владислав Волобуев (Москва).

«Ротор-2»: Литвенок, Кычанов, Харлан (Слепужников, 46), Правкин, Асланян (Амирханян, 46), Литенко (Града, 55), Локтев, Ципуштанов, Тарин, Платон (Биджилов, 66), Прокофьев (Кондратьев, 66).

«Металлург»: Яворский, Ермилов (Подзолков, 66), Коротких, Веденеев, Бадртдинов, Пахомов (Кононенко, 84), Ивашов (Потапов, 80), Григорьев (Черняков, 66), Агалаков, Савин, Скворцов (Сазонов, 80).

Голы: Савин, 15 (0:1). Пахомов, 23 (0:2). Ивашов, 44 (0:3).

Предупреждены: Локтев, 58 (неспортивное поведение). Амирханян, 59 (грубая игра) – Ермилов, 55 (неспортивное поведение). Григорьев, 57 (неспортивное поведение). Агалаков, 86 (грубая игра).

Теперь дублёрам «Ротора» предстоит вояж в Москву, где 8 августа в 17:00 на стадионе «Родина» им предстоит встретиться с третьим клубом московской «Родины». Средняя команда, идущая на девятом месте, не ставящая высоких задач.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»