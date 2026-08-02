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Расследования

За нападение с ножом задержали наркоманку, которая шокировала волгоградцев стриптизом

Расследования 02.08.2026 13:08
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02.08.2026 13:08


В Красноармейском районе Волгограда задержали совершеннолетнюю наркозависимую девушку, которая изводила своими чудовищными и шокирующими выходками местных жителей. Как рассказали ИА «Высота 102» соседи неблагополучной волгоградки, накануне около 16:00 мск она напала на женщину и изрезала ее, по предварительным данным, ножом. Пострадавшую, которая была вся в крови, забрала скорая, а нападавшую задержали.

– Это сделала наркозависимая, которая ранее устроила стриптиз на лавочке, оголив перед всеми свою пятую точку. Она пырнула чем-то острым женщину. Пострадавшая потеряла много крови, ее увезли на скорой, – рассказали волгоградцы, которые знают нападавшую. – Ее задержали местные мужчины, соседи, и передали полиции.


Местные жители точно не знают, на кого напала неадекватная девушка. Они не исключают, что жертвой наркоманки могла стать ее бабушка, которая в одиночку ее воспитывает. Известно, что происшествие случилось на лавочке во дворе у дома по проспекту Героев Сталинграда.

В ГУ МВД России по Волгоградской области информацию о нападении на женщину подтвердили, сообщив, что подозреваемая задержана. 

– Нападавшая задержана, – заявили в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Сегодня материал будет передан в СК.

От дальнейших комментариев в Главке полиции воздержались.

Напомним, что о выходках наркозависимой ИА «Высота 102» сообщала 30 июля. Тогда в редакцию обратились местные жители, заявив, что уже не могут выносить выходки девушки, которая постоянно находится под воздействием веществ. По их словам, она гадит в подъезде, мучает животных и устраивает стриптиз в общественных местах. Видео с доказательствами вызывающего поведения девушки волгоградцы прислали в редакцию. 

Фото читателей ИА «Высота 102»

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