Дарья и Анастасия Антоновы завоевали бронзовые медали на Спартакиаде





Магнитогорск, «Арена Металлург». 1 августа здесь стартовал турнир по дзюдо в рамках «Спартакиады народов России». За два дня 250 сильнейших дзюдоистов из 41 региона страны разыграют награды в 14 весовых категориях. Соревнования являются частью подготовки и отбора ведущих мастеров к Олимпийским играм в американском Лос-Анджелесе.

Первый день бескомпромиссных схваток принёс двойной успех представительницам Волгоградской области – Дарье и Анастасии Антоновым. В своих весовых категориях сёстры Антоновы завоевали бронзовые медали, подтвердив высокий уровень волгоградской школы дзюдо.

В категории до 70 кг Дарья Антонова уверенно прошла предварительный этап. На пути к полуфиналу она победила Полину Ерькину (Самара), Кристину Фрадкову (Москва) и Ксению Медведеву (Санкт-Петербург). В полуфинале уроженка Ленинска уступила Яне Поляковой из Свердловской области. После поражения она продолжила борьбу в утешительных схватках, где победила Таисию Кирееву (Челябинск) и завоевала бронзовую медаль.





Призёры категории до 70 кг: золото – Тамара Лищенко (Санкт‑Петербург), серебро – Яна Полякова (Екатеринбург), бронза – Дарья Антонова (Волгоградская область) и Камила Бадурова (Свердловская область).

В категории до 78 кг Анастасия Антонова стартовала с победы над Алёной Черновой (Санкт‑Петербург), но в борьбе за выход в полуфинал уступила Александре Бабинцевой (Москва). В утешительных схватках Анастасия последовательно победила Алёну Прокопенко и Любовь Орлову (обе – Санкт‑Петербург) и стала бронзовым призёром.

Призёры категории до 78 кг: золото – Надежда Татарченко (Свердловская область), серебро – Александра Бабинцева (Москва), бронза – Анастасия Антонова (Волгоградская область) и Ксения Задворнова (Свердловская область).

Дарья и Анастасия Антоновы – воспитанницы Ленинской борцовской школы, тренируются под руководством Александра Евланова.

Александр Веселовский

Фото: Федерация Дзюдо России