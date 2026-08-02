ВСУ после Волгограда атаковали склад Wildberries в Самарской области

В Самарской области тушат возгорание на складе Wildberries, которое произошло из-за террористической атаки украинского режима.

– Враг средствами БПЛА атаковал склад Wildberries на территории нашего региона. Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают оперативные службы, – сообщил сегодня, 2 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Онлайн-ретейлер Wildberries в свою очередь сообщил, что из-за атаки на логистическом объекте в Самарской области возникло возгорание.

– На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет, - сообщили к пресс-службе компании. – Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

Напомним, что 31 июля украинскими БПЛА в Волгограде был атакован логистический центр Wildberries. В результате возникло возгорание, которое ликвидировали пожарные расчеты.

Фото из архива V102.RU