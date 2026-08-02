Смертоносные БПЛА сбили над Волгоградской областью

В Волгоградской области силами ПВО отражена новая атака украинских БПЛА самолетного типа. По данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи ВСУ предприняли попытку нанести удар по 16 регионам РФ, в том числе и по Волгоградской области.

Всего было перехвачено и уничтожено 635 беспилотников над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Волгоградской области, напомним, с 23:02 мск 1 августа действует режим беспилотной опасности. Угроза до сих пор не снята.