



Завтра, 11 мая, стартует первый этап реконструкции трамвайной линии в Дзержинском районе на участке от ул. Космонавтов в микрорайоне Жилгородок до ул. Хорошева протяженностью порядка 4,5 км. В связи с этим временно изменится движение нескольких трамвайных маршрутов. Как сообщили в администрации Волгограда, так, с 11 мая трамвайные маршруты №№5, 7, 10 и 12 будут курсировать до резервного кольца, расположенного на остановке ул. Хорошева. Электробусный маршрут №15 по будним дням будет возить пассажиров в границах «Ул. Тополевая» - «Жилгородок» - после остановки «Ул. Комсомольская» электротранспорт повернет на одноименную улицу и отправится в сторону Дзержинского района. В выходные дни электробус сохранит привычный горожанам режим работы до железнодорожного вокзала.

В прежнем режиме продолжат работать другие маршруты общественного транспорта, обслуживающие микрорайон Жилгородок: автобус №85 «Родниковая Долина - Жилгородок», троллейбусы №10 «Пл. Куйбышева - Жилгородок», №10а «Жилгородок – Ул. Грамши» и №15а «Ул. Ессентукская – пл. Куйбышева», а также автобус малого класса №98 «Ул. Ткачева – магазин «Эльдорадо».



В мэрии пояснили, что реконструкция проводится в рамках инвестпроекта АО «ЭлектроТранспорт Плюс». Планируется полностью заменить основание пути, рельсошпальную решетку и контактную сеть. Также будут модернизированы 4 переезда. Основной объем работ по реконструкции трамвайной линии будет выполнен в летний период, когда пассажиропоток в городе снижается.



