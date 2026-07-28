



Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил с инициативой внести поправки в Уголовный кодекс, которые позволят считать использование информационно-коммуникационных технологий, включая VPN и искусственный интеллект, отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Соответствующее предложение он озвучил в интервью «Интерфаксу» 28 июля.

По словам Бастрыкина, в УК уже есть отдельные нормы, касающиеся применения VPN для доступа к запрещённым ресурсам в противоправных целях, однако универсальной статьи, учитывающей использование цифровых технологий как квалифицирующий признак, пока нет. Глава СК считает, что такое дополнение станет логичным шагом в условиях роста киберугроз.

Особую тревогу у председателя ведомства вызывает применение ИИ при совершении тяжких и особо тяжких преступлений — убийств, доведении до самоубийства, посягательствах на половую неприкосновенность, а также в террористической и экстремистской деятельности. Технологии искусственного интеллекта, отметил он, всё чаще используются для создания поддельных голосовых сообщений, видеозаписей и других инструментов обмана, что многократно увеличивает риски для граждан.

В случае принятия поправки суды получат дополнительный инструмент для дифференциации наказания в зависимости от способа совершения преступления. Предложение Бастрыкина пока находится на стадии обсуждения, однако, по мнению экспертов, оно может быть поддержано профильными комитетами Госдумы.