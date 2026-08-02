В Волгограде тело погибшего водителя нашли на месте ДТП у ЛЭП

35-летний мужчина, который управлял автомобилем «ВАЗ-2115», погиб в Советском районе Волгограда в ДТП. Смертельная авария, как уточнили в Главке полиции, произошла накануне в микрорайоне Кирпичный, напротив дома №2б по ул. Песчанокопская.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП.





Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали его смерть. Пострадавший скончался до прибытия медиков.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области