



После беспилотной атаки ВСУ логистический центр Wildberries загорелся в Пензенской области. О пожаре на крупном складе сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

– Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries, – написал Олег Мельниченко в MAX. – По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано. На место оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов. На территории склада наблюдается открытое горение.

Жителей попросили не помогать неприятелю размещением фотографий горящих помещений и работающей на территории региона системе ПВО.

В пресс-службе компании тем временем также подтвердили информацию о ЧП, заявив об очередном оперативном изменении логистики.

– Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляется на других объектах, – отметили в Wildberries.

Атаки на логистические центры компании начались в стране в середине июля. Одним из первых под удары БПЛА попал крупнейший склад в Электростали, на котором, по словам самих предпринимателей, старались отгрузиться большинство из них.

После пожаров селлеры заявили о многомиллионных убытках. Без потерь атаки, которые владелица компании Татьяна Ким назвала актом международного терроризма, не пережили и волгоградские предприниматели.

Прокатившиеся по стране серия ЧП, безусловно, коснулась покупателей. Несмотря на перестройку логистики, на этой неделе горожане рассказывали о начавшихся задержках заказов.

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