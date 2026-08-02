У собора в центре Волгограда началась подготовка нового места для установки памятника Александру Невскому, которое еще в июне совместно выбрали губернатор Андрей Бочаров и митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.





Как сообщает ИА «Высота 102», на зеленом газоне, где вначале соорудят новый постамент, уже размечают границы колышками. Рядом разложены гранитные части постамента, который ранее стоял на площади Павших борцов. Сейчас на реконструированном пространстве от бывшего памятника не осталось ни следа.





Напомним, что решение о переносе памятника Александру Невскому на другое место было принято в рамках реконструкции Площади павших борцов. Бронзовую скульптуру под присмотром скульптора Сергея Щербакова демонтировали и увезли на комбинате «Лит Арт» в Жуковском, где ее почистят. Монумент также ждут изменения – у Александра Невского появится щит в руке.





Сергей Щербаков, как ранее сообщалось, уже слепил ему новую руку, в которую вскоре вставят полутораметровый бронзовый щит. В целом скульптура уже готова для установки. Но прежде необходимо оборудовать новый постамент. Для этого строителям нужно сделать арматурный каркас, выставить гранитные блоки, а на последнем этапе залить бетон.





Семиметровая композиция, созданная Сергеем Щербаковым, будет установлена у собора так, что будет видна с главной площади города.

Фото Андрея Поручаева / ИА «Высота 102»