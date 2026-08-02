Волгоградский «Ротор» закончил выступление в Лиге Тейлгейт – турнире, который служит важной площадкой для команд, осваивающих специфику американского футбола. В формате 9×9 лига даёт возможность коллективам, которые из‑за кадровых, финансовых или географических ограничений не могут участвовать в чемпионате России, провести полноценный сезон.

В минувшую субботу в дивизионе «Юг» волгоградский клуб провёл заключительный матч регулярного сезона. На домашнем поле «Ротор» уверенно переиграли «Адмиралов» из Новороссийска – счёт встречи 14:0.

По итогам турнира Волгоград занял вторую строчку в турнирной таблице дивизиона «Юг», уступив лидерство «Бизонам» из Краснодара, которые представят дивизион в финале четырёх.

Теперь внимание болельщиков переключится на решающую стадию турнира – финал четырёх, где определится сильнейшая команда Лиги Тейлгейт.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор» – Американский футбол