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Спорт

«Ротор» завершил сезон в Лиге Тейлгейт, одержав уверенную победу в заключительном матче

Спорт 02.08.2026 14:49
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02.08.2026 14:49


Волгоградский «Ротор» закончил выступление в Лиге Тейлгейт – турнире, который служит важной площадкой для команд, осваивающих специфику американского футбола. В формате 9×9 лига даёт возможность коллективам, которые из‑за кадровых, финансовых или географических ограничений не могут участвовать в чемпионате России, провести полноценный сезон.

В минувшую субботу в дивизионе «Юг» волгоградский клуб провёл заключительный матч регулярного сезона. На домашнем поле «Ротор» уверенно переиграли «Адмиралов» из Новороссийска – счёт встречи 14:0.

По итогам турнира Волгоград занял вторую строчку в турнирной таблице дивизиона «Юг», уступив лидерство «Бизонам» из Краснодара, которые представят дивизион в финале четырёх.

Теперь внимание болельщиков переключится на решающую стадию турнира – финал четырёх, где определится сильнейшая команда Лиги Тейлгейт. 

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор» – Американский футбол

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