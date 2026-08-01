



На озере Тёплом в Уфе в рамках «Спартакиады народов России» разыграли медали в мужском триатлоне на стандартной дистанции. Победу уверенно одержал москвич Михаил Бастраков – его итоговое время составило 1 час 47 минут 40,6 секунды.

Денис Колобродов из Волгоградской области не смог навязать борьбу лидеру, но грамотно распределил силы и удержал вторую позицию. Его результат – 1 час 48 минут 20,4 секунды (отставание от победителя – 39,8 секунды). Бронзового призёра Павла Сорокина из Санкт‑Петербурга от Колобродова отделили всего 12,5 секунд – а значит, борьба за серебро шла до самого финиша.

Триатлон – лишь часть большой спортивной программы в Уфе. Помимо него, в рамках Спартакиады в городе пройдут соревнования ещё по четырём видам спорта: гребному слалому, фехтованию, плаванию на открытой воде и спортивной борьбе.

Для российских спортсменов Спартакиада становится одним из ключевых этапов отбора на участие в Олимпийских играх 2028 года в Лос‑Анджелесе. Соревнования проходят при поддержке Российского спортивного фонда.

Александр Веселовский

Фото: Руслан Давлетбердин