Катер на Волге винтами изрезал 5-летнего ребенка

Жуткое происшествие на Волге случилось в Саратовской области, где катер задел винами 5-летнюю купающуюся девочку. «СарИнформ» сообщает, что, по предварительной информации, которая еще проверяется, водитель катера был пьян.

ЧП произошло 1 августа на территории Марксовского района. Сообщается, что девочка купалась в Волге вместе с матерью. Женщина не пострадала, а ребенку винтом, по некоторым сведениям, разорвал бедра, ягодицы и часть спины.

Ребенка доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь. Следственные органы проводят проверку.

Фото: Западного МСУТ СК России