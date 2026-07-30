Главное

Люди электротранспорта: профессии, без которых не поедет ни один вагон Сотрудники ВТЗ покорили 300 километров пути на велосипедах Силовики и сроки: как одни генералы в Волгограде покидают посты и «дают корни» другие Кандидаты в Госдуму от Волгоградской области померились миллионами Был подсудимым, а стал героем: экс-глава ГИБДД Александр Степанов восстановил честное имя на СВО

Актуально

«Каждое преступление оставляет след в памяти»: как проходят будни известного следователя Владимира Сурова

«Когда он меня убивал, было не больно»: бывший муж напал с отверткой на владелицу салона красоты в Волгограде

Ни купить, ни продать: как новый закон о криповалюте ударит по волгоградским автолюбителям и бизнесу

Федеральные новости

Федеральные новости
 Крупный склад Wildberries атаковали в Пензенской области: есть пострадавший
После беспилотной атаки ВСУ логистический центр Wildberries загорелся в Пензенской области. О пожаре на крупном складе сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. – Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на...
Федеральные новости
 Бастрыкин предложил признать использование ИИ и VPN отягчающим обстоятельством
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил с инициативой внести поправки в Уголовный кодекс, которые позволят считать использование информационно-коммуникационных технологий, включая VPN и искусственный интеллект, отягчающим обстоятельством при совершении преступлений....
Главное

Люди электротранспорта: профессии, без которых не поедет ни один вагон

Главное 30.07.2026 15:08
0
30.07.2026 15:08

Когда пассажиры заходят в трамвай, всё кажется простым: вагон приходит по расписанию, двери открываются, маршрут начинается. Но за каждой такой поездкой стоит работа десятков специалистов, которых пассажиры почти никогда не видят.

Электротранспорт – это сложная система, где каждая профессия напрямую влияет на безопасность и бесперебойную работу маршрутов. И если хотя бы одно звено этой цепочки даст сбой, движение может остановиться.

Самая заметная профессия – водитель трамвая. Именно он отвечает не только за управление вагоном, но и за безопасность пассажиров, соблюдение графика и оперативное реагирование на любые нештатные ситуации. Чтобы выйти на линию, водитель проходит профессиональное обучение, регулярно подтверждает квалификацию и перед каждым рейсом проходит медицинский осмотр.

Но работа начинается задолго до первого утреннего рейса.

Ещё ночью и ранним утром в депо выходят специалисты, которые готовят вагоны к эксплуатации. Слесари, электромонтёры и специалисты по ремонту проверяют состояние механических узлов, тормозной системы, электрооборудования, дверей, освещения и других элементов. Их задача – убедиться, что каждый вагон полностью готов к работе на линии.

Не менее важную роль играют сотрудники, отвечающие за инфраструктуру. Трамвай не сможет двигаться без исправных рельсов, стрелочных переводов и контактной сети. За их состоянием ежедневно следят монтеры пути и электромонтёры контактной сети. Они проводят осмотры, выполняют профилактические работы и оперативно устраняют неисправности независимо от времени суток и погодных условий.

Координируют движение диспетчеры. Именно они контролируют ситуацию на маршрутах, следят за соблюдением графика и принимают решения, если возникают задержки или технические неполадки. Благодаря их работе удаётся быстро реагировать на изменения и поддерживать стабильную работу всей транспортной системы.

Есть и специалисты, которых пассажиры практически никогда не встречают. Инженеры анализируют техническое состояние оборудования и планируют ремонты. Специалисты по охране труда контролируют соблюдение требований безопасности. Сотрудники службы эксплуатации составляют графики выпуска вагонов, а административные подразделения обеспечивают работу предприятия в целом.

Сегодня профессии в сфере электротранспорта становятся всё более технологичными. Современные трамваи оснащаются цифровыми системами диагностики, климатическим оборудованием, электронными информационными табло и другими решениями, требующими новых компетенций. Поэтому вместе с обновлением подвижного состава меняются и требования к специалистам.

При этом неизменным остаётся главное – ответственность. От качества работы каждого сотрудника зависит безопасность тысяч пассажиров, которые ежедневно пользуются городским электротранспортом.

Именно поэтому электротранспорт – это всегда командная работа. Пока пассажиры видят лишь прибывающий на остановку вагон, за его движением стоит большой коллектив людей разных профессий. Их труд редко оказывается в центре внимания, но именно благодаря им трамваи ежедневно выходят на маршруты, соблюдают расписание и продолжают оставаться важной частью жизни Волгограда.

Фото: из архива ИА «Высота 102», АО «ЭлектроТранспорт Плюс».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Главное
30.07.2026 15:08
Главное 30.07.2026 15:08
Комментарии 0

0
Далее
Главное
29.07.2026 17:38 Реклама
Главное 29.07.2026 17:38 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Главное
29.07.2026 08:00
Главное 29.07.2026 08:00
Комментарии 0

0
Далее
Главное
23.07.2026 14:09
Главное 23.07.2026 14:09
Комментарии

0
Далее
Главное
22.07.2026 18:03
Главное 22.07.2026 18:03
Комментарии

0
Далее
Главное
22.07.2026 14:10
Главное 22.07.2026 14:10
Комментарии

0
Далее
Главное
20.07.2026 16:43
Главное 20.07.2026 16:43
Комментарии

0
Далее
Главное
19.07.2026 21:40
Главное 19.07.2026 21:40
Комментарии

0
Далее
Главное
16.07.2026 19:50
Главное 16.07.2026 19:50
Комментарии

0
Далее
Главное
14.07.2026 20:30
Главное 14.07.2026 20:30
Комментарии

0
Далее
Главное
13.07.2026 12:18
Главное 13.07.2026 12:18
Комментарии

0
Далее
Главное
09.07.2026 19:30
Главное 09.07.2026 19:30
Комментарии

0
Далее
Главное
07.07.2026 18:15
Главное 07.07.2026 18:15
Комментарии

0
Далее
Главное
02.07.2026 19:34
Главное 02.07.2026 19:34
Комментарии

0
Далее
Главное
02.07.2026 09:26
Главное 02.07.2026 09:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:26
В Волгограде улицу Коммунистическую расширяют до четырех полосСмотреть фотографии
15:08
Люди электротранспорта: профессии, без которых не поедет ни один вагонСмотреть фотографии
14:56
«Пришлось объясняться перед семьей»: жительницу Урюпинска оштрафовали за оскорбления в ВКСмотреть фотографии
14:15
На юге Волгограда оборудуют 16 остановок за 27 млн: список адресовСмотреть фотографии
13:58
Маркировка вызовов привела к снижению числа холодных обзвонов и спам-звонковСмотреть фотографии
13:41
В Волгоградской области в последние дни июля обрушатся ночные температурыСмотреть фотографии
13:09
Волгоградцев предупредили о фейке с разбросанными минамиСмотреть фотографии
12:45
В Волгограде представителя подрядчика фонда капремонта осудят за гибель работникаСмотреть фотографии
12:26
В волгоградском аэропорту пошатнулось расписание: задерживаются пять рейсовСмотреть фотографии
12:22
Стриптиз наркоманки на лавочке доконал волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
11:51
Под Волгоградом водитель «Приоры» покалечил себя и пассажиров после наезда на ЛЭПСмотреть фотографии
11:49
ВолгГМУ и ВолгГТУ вошли в ТОП-20 вузов по зарплатам фармацевтов и химиковСмотреть фотографии
11:32
Регбийный турнир Спартакиады народов России начнётся в первый день августаСмотреть фотографии
11:27
Работу сварщиков оценили почти в 250 тысяч рублей: кто еще получает подобные суммы?Смотреть фотографии
11:14
Атаку условных диверсантов отразили на объектах Минобороны под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:51
Преодолен экватор: волгоградские аграрии собрали 4 млн тонн зернаСмотреть фотографии
10:44
Детфонд помог с оборудованием волгоградским семьям с особенными детьмиСмотреть фотографии
10:43
«Мы оставляем наследие»: глава «Синара-Девелопмент» в Волгограде Мария Дробаш – об основах успешного бизнеса в строительной сфере и внедрении «цифры» в процессСмотреть фотографииCмотреть видео
10:17
«Такого здесь не видели уже полвека»: в Старополтавском районе устраняют последствия удара стихииСмотреть фотографии
10:08
Как изменятся пенсии у волгоградцев с 1 августаСмотреть фотографии
09:42
Волгоградка обокрала собственную подругу и потратила деньги на себяСмотреть фотографии
09:40
Волгоградцам рассказали, как избежать «конца света» за просрочку платежаСмотреть фотографии
09:28
Мэр Таганрога заявила, что погибшая при атаке ВСУ женщина виновата самаСмотреть фотографии
08:40
А такое бывает? В Волгоградской области неожиданно подешевел бензинСмотреть фотографии
08:29
Волгоградцам развенчали фейки об ограничениях на снятие наличных в банкеСмотреть фотографии
07:58
В Волгоградской области уничтожили атаковавшие ее беспилотники ВСУСмотреть фотографии
07:47
В Волгограде отменили семичасовую беспилотную опасностьСмотреть фотографии
07:33
Судейская бригада на матч «Велес» – «Ротор» собрана. На «Авангарде» в Домодедово ждут бескомпромиссный матчСмотреть фотографии
07:24
Обрушившийся на район Волгоградской области град повыбивал окна в домах: обесточена часть поселенийСмотреть фотографииCмотреть видео
06:56
Крупный склад Wildberries атаковали в Пензенской области: есть пострадавшийСмотреть фотографии
 