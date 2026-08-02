В День ВДВ жара до +35 градусов накроет Волгоградскую область

Сегодня, 2 августа, в Волгоградской области в День ВДВ ожидается до +35 градусов жары. Сильных осадков, которые могли бы охладить раскаленный воздух, не прогнозируют.

– Без существенных осадков. Ветер северо-западный: ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха: ночью 17...22º, местами до 12º; днем 30...35º, – сообщили в Волгоградском ЦГМС.

В Волгограде, как отмечают синоптики, будет прохладнее. Днем обещают + 31...+ 33º.

В отдельных северо восточных, центральных и юго-восточных районах области ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс). До конца суток 2 августа высокую пожароопасность (4 класс) прогнозируют в отдельных юго-западных районах Волгоградской области.

Фото Павла Мирошкина / архив V102.RU