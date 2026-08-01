В главном корпусе ВолгГМУ поселилась хищная птица





В Волгоградском государственном медицинском университете (ВолгГМУ) в главном корпусе обосновалась редкая хищная птица, которую поначалу приняли за сокола. Как рассказали в пресс-службе медуниверситета, сотрудники и студенты заметили её ещё весной. Пернатый гость регулярно появлялся на подоконниках, проводах и кондиционерах, а также обзавёлся гнездом с птенцами во внутреннем дворе вуза.

Орнитологическую загадку помог разгадать профессор кафедры анестезиологии и реанимации Института НМФО ВолгГМУ Александр Попов, который, будучи заядлым рыболовом, не раз встречал этого хищника в степях Волгоградской области. По его словам, это вовсе не сокол, а пустельга обыкновенная – представитель отряда соколообразных, но более мелкая и не пригодная для классической соколиной охоты. К слову, своё название птица получила от слова «пустой» – из-за непригодности к охотничьим целям, а латинское имя переводится как «звенящий» за характерный голос.

Выяснилось, что пустельга появилась в Волгограде несколько лет назад, а в прошлом году облюбовала Центральный роддом, где вызвала переполох среди местных ворон и даже напугала кошку. Однако теперь, после благоустройства территории внутреннего двора главного корпуса ВолгГМУ, где создано современное парковое пространство, птица переселилась в университет. По предположению сотрудников, именно новый ландшафтный дизайн привлёк пустельгу – она постоянно ищет благоприятные ареалы для обитания.





Студенты и работники вуза уже давно наблюдают за хищницей. В Научном обществе молодых учёных ей даже дали имя Егор, но вскоре выяснилось, что по окрасу это самка: у пустельги самцы имеют светло-серую голову и хвост, а самки – однородный буро-коричневый цвет с тёмной поперечной рябью. Из-за летних каникул переименовывать пернатую пока не стали.

Эта небольшая птица (весом всего около 200–220 граммов, причём самки обычно крупнее) обладает уникальным зрением, превосходящим человеческое в 2,6 раза. Пустельга не является строго перелётной: её миграции зависят исключительно от наличия корма. В неурожайные годы она может оставаться зимовать даже в холодных регионах, что ещё раз подтверждает, что главный ориентир для неё не календарь, а сытость.

Теперь пустельга стала неформальной достопримечательностью ВолгГМУ, и её регулярно видят в окнах и на карнизах главного корпуса, где она, по слухам, даже приносит удачу. Некоторые сотрудники даже хранят на рабочих столах её перья как талисман.

Фото: ВолгГМУ