Сегодня, 2 августа, в России отмечается День ВДВ. В Волгограде десантники всех возрастов собрались в парке Гагарина в Краснооктябрьском районе у бюста Героя Советского Союза Василия Маргелова – именно он считается основателем Воздушно-десантных войск, которые стали при нем настоящей элитой Вооруженных сил России.









Фразу «Никто, кроме нас!», которая стала девизом ВДВ, часто повторял десантникам Василий Маргелов. Сегодня мужчины в тельняшках и голубых беретах именно так приветствовали друг друга. Эти слова можно было увидеть на флагах, которые они держали в руках. Девиз Воздушно-десантных войск запечатлен и на входе в тематический парк, где стоит БМД-1 и расположена Аллея славы ВДВ, на которой находятся десятки портретов и краткие строки биографий героев-земляков.





В первых рядах у бюста Василия Маргелова выстроились ветераны ВДВ. Молодое поколение десантников с большим уважением относится к старшим товарищам, которые являются верными хранителями духа боевого братства. Все вместе возложили цветы и венки, почтив память легендарного «Бати» и ушедших товарищей.









После торжественной части они увлеченно разговаривали, обменивались новостями, листами фотоальбомы и вспоминали проведенные вместе годы службы.









Рядом находились их дети и внуки. Не забыли на празднике и «Тещу ВДВшника» – такую надпись на груди с гордостью демонстрировала одна из женщин.













Перед десантниками выступил казачий ансамбль, а завершилось мероприятие покорением боевой машины и коллективным фото на память.





Справка: День ВДВ в России традиционно отмечается 2 августа. Эта дата установлена указом Президента от 31 мая 2006 года. А родилась «крылатая пехота» еще раньше – в 1930 году, когда стали появляться первые десантные батальоны в составе Красной Армии. В 2026 году Воздушно-десантные войска празднуют 96-ю годовщину со дня своего образования. На протяжении более 20 лет командующим Воздушно-десантными войсками СССР был Герой СССР Василий Филиппович Маргелов.





































Фото Геннадия Гуляева