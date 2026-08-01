Десятки волгоградцев массово переплыли Волгу





Массовый заплыв через Волгу под контролем спасателей состоялся в центре Волгограда. Как сообщили в ГКУ Служба спасения, за безопасностью на воде следили Краснослободское и Центральное поисково-спасательные подразделения.

- Работа спасателей позволила провести заплыв без происшествий и в полном соответствии с мерами безопасности, - сообщили в оперативном ведомстве.





Отметим, что подобный заплыв требует тщательной подготовки и является целым испытанием для спортсменов. Сильное течение реки, с которым приходиться бороться во время заплыва пловцам, сильно изматывает, относя спортсменов от курса.

Фото: ГКУ Служба спасения