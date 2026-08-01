Волгоградка показала чарующую атмосферу трамваев: смотрим фото





Все, на что смотришь с любовью, кажется нам каким-то особенно красивым и чарующим. Правда? Волгоградский водитель трамвая Алевтина Журавлева показывает кусочки своих рабочих будней, буквально гипнотизируя пользователей соцсетей. В ее кадрах, будто бы написанных акварелью, есть все: лето, солнце, ностальгия и сама жизнь.









Тебе пять, ты сидишь в полупустом вагоне трамвая, залитом ярко-желтым солнечным «сиропом», и беззаботно смотришь в окно. Рядом – о чем- то задумавшаяся мама. А впереди – бескрайнее лето. Такую волну воспоминаний навевает практически каждый кадр молодого водителя трамвая.









Еще в детстве в «рогатые» и их неповторимую атмосферу еще в детстве влюбилась и сама Алевтина. Пробуя себя в других сферах, однажды она сделала смелый шаг и пошла за собственной мечтой. За ежедневными встречами с пассажирами, которые издалека машут ей рукой. За рассветами и закатами, от которых внутри все сжимается в тугой комок. И за ощущением тихого счастья, которое наполняет ее изнутри с началом очередной смены.









Фото Алевтины Журавлевой