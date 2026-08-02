Валентина Минченко – открытие сезона

Федерация гандбола России назвала лучших молодых игроков Суперлиги по итогам минувшего сезона. В числе главных открытий – левый крайний «Динамо‑Синары» Валентина Минченко.

Дебютный сезон в элитном дивизионе получился для 18‑летней гандболистки по-настоящему прорывным. Минченко не просто закрепилась в составе волгоградской команды – она безапелляционно выиграла конкуренцию за место в стартовом составе. В 29 из 31 матча сезона Валентина выходила на площадку с первых минут, став одной из ключевых фигур в тактических построениях тренерского штаба «Динамо‑Синары».

Результативность игрока тоже говорит сама за себя: 104 точных броска по воротам соперниц – это второй результат в команде. Стабильность на линии и умение брать на себя ответственность в решающие минуты сделали Минченко незаменимой в концовках напряжённых встреч.

Логичным итогом яркого сезона стал дебютный вызов в основную сборную России. Для игрока, ещё недавно выступавшего за молодёжную команду, такой шаг – серьёзное признание уровня.

Александр Веселовский

Фото: Александр Овсиенко