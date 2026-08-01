



Более десяти студентов Серафимовичского техникума механизации сельского хозяйства вступили в войска беспилотных систем. Будущие мастера, умеющие «поставить на ноги» хоть трактор, хоть легковую машину, говорят, что им, получившим в учебном знании технические знания, в армии в прямом смысле достались крылья.

В своем настоящем техникум Волгоградской области, не так давно отметивший свое 75-летие, связал прошлое с будущим.

– Мы действительно стараемся взять в работу все то хорошее, что оставалось со времен, когда преподавателями техникума были ветераны Великой Отечественной войны, – рассказывает его директор Сергей Манянин. – У нас создан замечательный историко-краеведческий клуб, собрана достойная экспозиция в музее – в ней мы заостряем внимание не только на ратной службе донских казаков, но и, конечно, на Сталинградской битве. У нас также существует клуб «Патриоты», в котором ребята изучают основы военной подготовки. Одним словом, о том, что такое патриотизм и настоящее мужское дело они слышат не только на официальных мероприятиях несколько раз в год. Они с этим растут, взрослеют и мужают.

Для студентов технического профиля работа с беспилотниками становится мостом в будущую профессиональную жизнь, убежден Сергей Манянин.

– Ребята, которые подписывают контракт с Минобороны, видят реальные перспективы, так как, на мой взгляд, в скором времени дроны скажут свое слово и в сельском хозяйстве. Да что там – говорят уже сейчас. Вы бы видели глаза парней, когда они приезжают на одно из местных сельхозпредприятий, получают в руки беспилотники и, обрабатывая участки гербицидами, видят на экране все вплоть до мельчайшей травинки!

Отправляясь в зону СВО и постигая многие профессиональные тонкости, студенты из Серафимовича остаются на связи со своими педагогами.

– Конечно, мы остаемся с ними на связи, и разговариваем уже не просто, как педагог и студент, а как хорошие знакомые. Парни приходят к нам и во время своих отпусков. Скажу честно – еще ни одного негативного отзыва от них я не слышал. Один из наших студентов попал в подразделение, отбор в который может пройти не каждый.





Напомним, что в Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет; категория здоровья «А» и «Б»; образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее; обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»; отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73-49-96, 8-937-700-53-73 и на сайте.

Фото из архива V102.ru